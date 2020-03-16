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أخبار العالم

تونس تغلق الحدود مع ليبيا بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن وزير النقل التونسي، أنور معروف، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت إغلاق الحدود مع ليبيا حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وأعلنت تونس في وقت سابق عن غلق الحدود البحرية كليا والسماح فقط برسو البواخر المحملة بالسلع والإبقاء على عدد ضيق من الرحلات الجوية مع دول أوروبية، وإخضاع جميع الوافدين الى الحجر الصحي الذاتي.

وأمس الأحد أفادت رئيسة المرصد الوطني للأمراض المستجدة نصاف بن علية بأنه سيجري تقييم القرارات على ضوء الوضع والمخاطر المحدقة بالبلاد في ظل الوضع الراهن للدول الموبوءة بالفيروس والأشخاص الوافدين منها.

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