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مرأة

ألمانيا تؤكد:المتعافون من كورونا ينقلون العدوى بعد العلاج

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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رشا عوني
أظهرت دراسة علمية حديثة أن المرضى المصابين بـ فيروس كورونا التاجي ، يتخلصون من كميات كبيرة من الفيروس قبل ظهور الأعراض الشديدة عليهم . 

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ فيروس كورونا ويتلقون العلاج، ما زالوا بإمكانهم نقل عدوى فيروس كورونا حتى بعد ان يشعروا بتحسن .

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و تؤكد الدراسة الألمانية - وهي واحدة من أولى دراسات فيروسات التاجية خارج الصين - النظرية القائلة بأن الناس يمكن أن ينشروا الفيروس قبل أن يعرفوا أنهم مصابون.

ولكنه يشير أيضًا إلى أنه يمكنهم نشره بعد شفائهم من العدوى ، التي أودت بحياة ما يقرب من 5000 شخص في جميع أنحاء العالم وأصابت أكثر من 120.000. 

وتأتي الدراسة التي تضمنت مراقبة تفصيلية لتسعة مرضى في ميونيخ ، وأظهرت النتائج أن العينات كانت تحمل حملًا فيروسيًا عاليًا جدًا عندما كان الأشخاص يظهرون أعراضًا طفيفة فقط ، مثل التعب أو السعال. 

وهذا يشير إلى أنه إذا سعل شخص ما أو عطس في هذه المرحلة ، أو لم يهتم بغسل اليدين، فسيكون من السهل على شخص آخر أن يصاب.

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