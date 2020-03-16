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محافظات

تحسبا لفيروس كورونا.. استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا في سوهاج

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:54 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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خالد رياض

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا، وإرجاء اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد اسبوعيا إلى وقت لاحق .


يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من  ظروف استثنائية، وبناء على قرارات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية تحسبا لفيروس " كورونا، بالإضافة إلى منع الأنشطة الاجتماعية، تحسبا لمنع انتقال العدوى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .


والجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  www.shakwa.eg  ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال خدمة الواتس بالإدارة ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ ومن خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783   .


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