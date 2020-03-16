اتحاد كلباء الإماراتي يقرر إعادة لاعبه المعار لليجانيس بسبب فيروس كورونا





وجاء قرار النادي بعد تفشي الفيروس في إسبانيا، وإصابة مارتين أورتيجا المدير الرياضي لنادي ليجانيس بفيروس كورونا، في ظل توقف النشاط الرياضي والدوري في البلاد لمدة أسبوعين لمنع انتشار الوباء.





يذكر أن عامر قد انضم لصفوف نادي ليجانيس في نوفمبر الماضي بعد اتفاقية وقعها الناديين، سمحت بانتقال اللاعب صاحب الـ 21 عامًأ للنادي الإسباني.





وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد قام بتعليق النشاط الرياضي في البلاد لمدة 4 أسابيع بسبب فيروس كورونا.

قرر نادي اتحاد كلباء الإماراتي، اليوم الإثنين، استدعاء لاعبه أحمد عامر، المعار لصفوف نادي ليجانيس الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".