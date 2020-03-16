حظر الشيشة في السويس

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منع تقديم الشيشة بالمقاهي والكافتيريات الموجودة بجميع أحياء محافظة السويس .





وشدد المحافظ على مديرية الأمن وشرطة المرافق والأحياء سرعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا .





أشار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن مديرية الصحة تكثف العمل وبدأت أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والإرشادات للمواطنين لكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لفريق العمل القائم بأعمال التطهير للمنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ بتطهير ديوان عام المحافظة لتكون انطلاقة لمكافحة الفيروس ، بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وفريق إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالسويس . جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لفريق العمل القائم بأعمال التطهير للمنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ بتطهير ديوان عام المحافظة لتكون انطلاقة لمكافحة الفيروس ، بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وفريق إدارةالأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالسويس .



وأكد صقر أهمية الحفاظ على أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس، مشددا على الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقاية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية.