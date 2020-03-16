تعليق الرحلات الجوية.. الحكومة: إجراءاتنا لمواجهة كورونا استباقية ولا ننتظر وقوع المشكلة ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تتبع خطة شاملة تتضمن سيناريوهات متعددة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا









وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "يتم تطبيق كل سيناريو في المرحلة المناسبة وكل القرارات استباقية ولا ننتظر حدوث المشكلة".









قرار وقف الطيران حتى شهر مارس استباقي لمنع انتشار الفيروس وإجراء وقائي لحصر ومكافحة انتشار فيروس كورونا". وتابع نادر سعد "وقف حركة نهايةاستباقيوإجراءكورونا".









وقرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارا من الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.









وقرر رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية لتقليل الاختلاط بين المواطنين والحد منه للسيطرة على الفيروس.









وأضاف أن قرار تخفيض العاملين بأجهزة الدولة يستثنى منه الهيئات الحيوية في الدولة ، وسيصدر القرار خلال ساعات.



