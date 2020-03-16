خوفا من كورونا.. ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت تعلن الإغلاق المشترك

قررت سلطات ولاية نيويورك، إغلاق جميع حاناتها ومطاعمها في الساعة 8 من مساء اليوم، الإثنين، معلنة حالة الطوارئ القصوى وكذلك الكازينوهات وصالات الألعاب الرياضية وصالات السينما؛ كجزء من جهود السلطات الأمريكية في الولايتين المجاورتين كونيتيكت ونيوجيرسي؛ لوقف انتشار الفيروس التاجي كوفيد 19.









كما أطلقت ولاية نيو جيرسي حظرًا للتجول على مستوى الولاية بين الساعة 8 مساءً و 5 صباحًا للجميع ومنعت السفر غير الضروري، ولكن من غير الواضح ما سيحدث لأي شخص لا يتبع القواعد، ومن المتوقع أن يعالج حاكم نيوجيرسي فيل مورفي هاتين المسألتين في وقت لاحق اليوم، وفقا لتقارير الإعلام الأمريكي.









ومن جانبه، أعلن حاكم الولاية أندرو كومو في تغريدة صباح يوم الاثنين إغلاق جميع منافذ نيويورك بعد أن حث الرئيس الامريكي دونالد ترامب على إغلاق الحدود الأمريكية لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.



