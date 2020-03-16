سينتقل للزمالك.. عبدالله جمعة: صالح يحتاج إلى مدرب يحتضنه .. وفايلر يحاربه

كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن مفاجأة مدوية بشأن انتقال صالح جمعة للقلعة البيضاء .









وألمح جمعة في تصريحات عبر قناة الزمالك ، إلى أن القادم سيكون أفضل لشقيقه صالح جمعة سواء استمر مع الأهلي أو انتقل للزمالك إن شاء الله.





وشدد جمعة، على أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يهاجم ويحارب صالح، ولكن شقيقه يحتاج من يعامله نفسيا أو مدرب يحتضنه.





واختتم عبدالله جمعة ، تصريحاته ، قائلا: إن صالح جمعة يجلس على الدكة كثيرا ولم يدخل القائمة منذ عدة شهور، ولكن عندما شارك سجل 10 أهداف، وهو ظلم نفسه ولكن القادم أفضل له.





ويسعى النادي الأهلي فى الوقت الحالي إلى رحيل صالح جمعة سواء بيع أو إعارة بناء على تعليمات فايلر.