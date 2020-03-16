AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سينتقل للزمالك.. عبدالله جمعة: صالح يحتاج إلى مدرب يحتضنه .. وفايلر يحاربه

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:01 م
عبدالله جمعة وصالح
عبدالله جمعة وصالح جمعة
Advertisements
حسن العمدة
كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن مفاجأة مدوية بشأن انتقال صالح جمعة للقلعة البيضاء .


وألمح  جمعة في تصريحات عبر قناة الزمالك ، إلى أن القادم سيكون أفضل لشقيقه صالح جمعة سواء استمر مع الأهلي أو انتقل للزمالك إن شاء الله.

وشدد جمعة، على أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يهاجم ويحارب صالح، ولكن شقيقه يحتاج من يعامله نفسيا أو مدرب يحتضنه.

واختتم عبدالله جمعة ، تصريحاته ، قائلا: إن صالح جمعة يجلس على الدكة كثيرا ولم يدخل القائمة منذ عدة شهور، ولكن عندما شارك سجل 10 أهداف، وهو ظلم نفسه ولكن القادم أفضل له.

ويسعى النادي الأهلي فى الوقت الحالي إلى رحيل صالح جمعة سواء بيع أو إعارة بناء على تعليمات فايلر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم حسن: كارتيرون يعمل تحت ضغط.. وفايلر لديه مشكلة في دوري الأبطال

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

نجم الأهلي السابق: مانويل جوزيه محظوظ.. وفايلر ظهر بقوة مع الفريق.. فيديو

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

رضا عبد العال: مشاركة كهربا قضت عليه وذبحته

ترشيحاتنا

كهربا يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

مشادة عنيفة بين رمضان صبحي وبادجي في الأهلي

فيديوجراف.. احذر استخدام الديتول لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء : تعليق الطيران في مصر حتى نهاية مارس

الصحة العالمية تكشف عن سر خطير في خصائص فيروس كورونا

رصد تفشٍ شديد العدوى لإنفلونزا الطيور في الفلبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم

اشتعال سيارة أعلى دائرى المريوطية.. صور