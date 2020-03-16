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أصل الحكاية

تعرف على حقيقة إرسال مساعدات إماراتية لإيران

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:20 م
الإمارات ترسل مساعدات
الإمارات ترسل مساعدات لإيران
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محمود نوفل
أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنًا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.


الرحلة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


كما حملت معها خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.


وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.
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