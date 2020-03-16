تعرف على حقيقة إرسال مساعدات إماراتية لإيران

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.









وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنًا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.









الرحلة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.









كما حملت معها خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.







