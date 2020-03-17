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رياضة

ربيع ياسين: صناعة الأجيال لا تتم بسهولة.. وجيل المنتخب الحالي الأفضل سلوكيا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:52 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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حسن العمدة
قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، إنه سعيد بالمباريات التي قدمها فريقه خلال بطولة كأس العرب في السعودية مؤخرا.
وأضاف ربيع ياسين، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» إن منتخب الشباب قدم مباريات مميزة في بطولة السعودية الأخيرة، رغم عدم تتويجه باللقب، موضحا إن صناعة الأجيال لا تتم بسهولة، وهو أنه يسعى لبناء جيل جيد لمنتخب مصر الأول.
وأوضح ربيع ياسين، أنه يثق في مساندة اتحاد الكرة له مع منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هدفه في الفترة المقبلة خوض فترة إعداد مع منتخب الشباب لتطبيق فكره ورؤيته بشكل كامل.

وأتم ربيع ياسين تصريحاته قائلا: "الجيل الحالي لمنتخب الشباب هو الأفضل على مستوى الالتزام والسلوك، من بين الأجيال الذين تعاملت معهم خلال مشواره التدريبي".
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