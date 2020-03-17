بعد إصابته بـ كورونا.. 5 معلومات عن النجم العالمي إدريس إلبا

أصاب النجم العالمي أدريس البا محبيه حول العالم بصدمة كبيرة بعد إعلانه منذ ساعات إصابته بفيروس كورونا، من خلال فيديو مؤثر بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".





ونشر "ألبا" مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، قال خلاله: "أنا بخير، لم تظهر علي أعراض حتى الآن، لكن عزلت نفسي منذ اكتشفت تعرضي المحتمل للفيروس، ابقوا في المنزل، لا داعي للذعر".





ونرصد 5 معلومات عن النجم الأسمر إدريس إلبا في السطور التالية :





- تعود اصول إدريس إلبا لجمهورية سيراليون في غرب قارة افريقيا ولكنه ولد في بريطانيا في 6 سبتمبر عام 1972.





- حصل على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل Luther عام 2012.





-لقب ادريس البا بالرجل الاكثر جاذبية في العالم في 2018.





- تزوج اكثر من مرة ولديه ابنة من إحدى زيجاته، وسبق وعينت سفيرة لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في 2019.



