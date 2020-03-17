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منوعات

من الشباك.. مباراة تنس بين مصابين بكورونا في الحجر الصحي.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
رغم العزلة التي فرضتها كورونا إلا أن الحياة ستستمر، البعض مذعور من الفيروس وتأثيره على البشر، إلا أننا يجب أن نصل إلى يقين واحد هو الأمل في كل يوم جديد و أن كورونا عبارة عن كابوس سينتهي . 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لشخصين في أثناء وجودهم بالحجر الصحي في إيطاليا، ولكن لم تنقطع لديهما روح الأمل من الخروج منه وعودتهما للحياة الطبيعية . 

يظهر في الفيديو شابين من خارج شباك غرفتهما في الحجر الصحي يلعبان بـ"كرة تنس" في الشرفة متناسين فكرة أنهما في عزلة و أن الوباء قد فصلهم عن احبائهم و عن العالم كله . 

وعلق الرواد بكثير من الكلمات الإيجابية أبرزها أن كورونا لن يمنعنا في أن نواصل حياتنا و نجدد الأمل في نفوسنا و نخرج من خانة الخوف و الألم و القلق الذي وضعنا الأمر الراهن بداخلها . 
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