بسبب كورونا.. نجم تشيلسي يعتذر لـ لامبارد





وأثار ماسون مونت غضب إدارة تشيلسي ومدربه فرانك لامبارد، بعدما خرج من منزله ومارس كرة القدم مع ديكلان رايس لاعب فريق وست هام.





وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن مونت اعتذر لفرانك لامبارد خلال اتصال هاتفي، عن اختراقه للعزل الصحي.





وأضافت الصحيفة، أن لامبارد يشعر بالحزن بسبب خروج مونت من منزله، وتعريض صحته للخطر.





يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت، الجمعة الماضية، إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى 3 إبريل المقبل، بعد تفشي فيروس كورونا في الملاعب الإنجليزية.

اعتذر ماسون مونت، نجم فريق تشيلسي، لمدربه فرانك لامبارد، بعد اختراقه الحجر الصحي التي فرضته إدارة الفريق على اللاعبين، بعد إصابة هودسون أودوي لاعب الفريق، بفيروس كورونا.