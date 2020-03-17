أخبار السعودية اليوم.. قرارات حاسمة من المملكة لمواجهة كورونا.. وأرامكو تشعل حرب أسعار النفط بعد مضاعفة الإنتاج

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار، يوم الاثنين، عددا من الموضوعات والملفات الهامة التي تخص الشأن السعودي، ونستعرضها من خلال التقرير التالي.









قررت المديرية العامة للسجون السعودية، تأجيل جميع الزيارات إلى الإصلاحيات حتى إشعار آخر بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال مدير العلاقات العامة بالمديرية الدكتور بندر الخرمي، إن التأجيل جاء كإجراء احتزاري لحماية المساجين وحماية ذويهم من فيروس كورونا.













أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من بينهم مواطن مصري.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سجلت الوزارة 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.













تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.





وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.













ضاعف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية التزام المملكة برفع الإنتاج في حرب أسعار مع روسيا ودول النفط الأخرى، قائلًا إن عملاق الطاقة في الدولة يمكنه الحفاظ على أقصى مستويات الإنتاج دون أي إنفاق رأسمالي إضافي.













ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، جميع المنشآت في القطاع الخاص بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها (14) يومًا، لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه.













أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.





وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقرًا له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس ‎#كورونا_الجديد (COVID-19).













توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة.





وقال وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحفى، السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.













كشفت صحيفة المرصد السعودية عن السيناريوهات المتوقعه لـ تحديد بطل دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم حال تم الغاء الموسم الكروي في السعوديه خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكدت صحيفة المرصد ان الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " وضع 4 سيناريوهات لـ تحديد بطل الدوري حال الغاء الموسم الكروي في اي من الدوريات العالمية.













وجه عبد الله عطيف، لاعب فريق الهلال السعودي، الذي يتواجد في حجر صحي بمنزله، رسالة لجماهيره ومتابعيه، بعد عودته من إسبانيا، حيث كان يجري عملية جراحية في الركبة بمدينة برشلونة.





وأكد عطيف في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن حالته الصحية مستقرة ويخضع حاليا لمرحلة عزل منزلي احترازي من فيروس كورونا بمنزله في العاصمة السعودية "الرياض".













سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، الاثنين، 16-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 163.21 ريال بعد أن كان أمس 161.64ريال













أعلنت شركة المياه الوطنية في بيان لها إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة بداية من يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.





وأوضحت الشركة في بيانها أن القرار جاء وفقًا للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.













كشفت تقارير صحفية سعودية عن آخر تطورات علاج مدافع فريق الكرة بنادي الشباب السعودي، متعب المفرج، من الإصابة.





وكان المفرج تعرض للإصابة أمام الحزم، في الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليغيب عن مباريات الهلال والفتح والفيصلي والنصر وضمك والاتحاد والاتفاق في الدوري.