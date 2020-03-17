تعطيل الأسواق الأسبوعية وساحات بيع المواشي في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، قرارًا بتعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية، في ضوء التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يأتي هذا بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وجميع الجهات المعنية كلًا فى نطاق مدينته.





وقال المحافظ إن هذا القرار بهدف منع الازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



