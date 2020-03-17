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محافظات

تعطيل الأسواق الأسبوعية وساحات بيع المواشي في كفر الشيخ

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، قرارًا بتعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية، في ضوء التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وجميع الجهات المعنية كلًا فى نطاق مدينته.

وقال المحافظ إن هذا القرار بهدف منع الازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا القرار بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
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