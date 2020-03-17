رئيس جهاز الشروق يشارك في حملة لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة



وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، في بيان، الثلاثاء، إنه تم خلال الحملة إلزام جميع العارضين بالبيع طبقًا للأسعار المعلنة، كما تم التشديد على العارضين بإعلان أسعار كل سلعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى حرصًا من جهاز مدينة الشروق على منع استغلال المواطنين من قبل بائعى السلع الغذائية بالمدينة.



وأكد رئيس الجهاز أنه لن يتم التهاون فى حال وجود مخالفات ترتبط بالأسعار وصلاحية الأغذية المقدمة للمواطنين، وسيتم الاستبعاد الفورى للعارضين بأسواق منافذ الخير بالمدينة، بهدف تحقيق الغرض من تلك المنافذ بتوافر السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية لخدمة سكان مدينة الشروق.



شارك المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو جهاز المدينة، فى حملة للتفتيش على المخالفات وضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة، حيث قامت الحملة بالمرور بأسواق منافذ الخير بأقسام (الدواجن – اللحوم – الأسماك – الخضروات - الفاكهة) وعدة أسواق أخرى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وقسم شرطة التعمير بالمدينة.