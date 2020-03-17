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أخبار العالم

شاهد.. الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة رسميا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:27 ص
الرئيس العراقي يكلف
الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة رسميا
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دعاء أبوهشيمة
كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم، الثلاثاء، المرشح عدنان الزرفي، رسميًا بتشكيل الحكومة. 

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر سياسي قوله إن الرئيس العراقي قد كلف المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، جاء ذلك بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. 

ونشرت الشبكة العراقية مجموعة من الصور ترصد الزرفي في القصر الرئاسي خلال تكليفه برئاسة الوزراء. 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئاسة الحكومة خلال مدة ١٥ يومًا، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.

واعتذر علاوي عن تشكيل الحكومة بعد فشله في تمريرها أمام البرلمان، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك في الأول من مارس الجاري.

وقال علاوي في بيان متلفز بثه التلفزيون العراقي "وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيله".
شاهد.. الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة رسميا
شاهد.. الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة رسميا
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