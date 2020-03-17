AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حرام وخيانة..المفتي يحذر من استغلال الأزمات واحتكار السلع الغذائية أو الطبية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:44 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الابتلاءات والشدائد من أقدار الله تعالى التي تحمل في طياتها ألطافَه ورحماتِه، وإن أهل الإيمان والمعرفة بالله تعالى يرقبون الله ورحمته في السراء والضراء كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرًا له».

ودعا مفتي الجمهورية في كلمة مصورة وجهها إلى شعب مصر العظيم الذي تخطى كثيرًا من التحديات والصعاب، دعاهم ألا يستمعوا إلا إلى بيانات الدولة الرسمية وألا ينساقوا خلف الشائعات والأكاذيب التي يطلقها المغرضون في الداخل والخارج بغرض بث الرعب وزعزعة الأمن، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، ويراعوا السكينة والثبات والصبر والحكمة والتعقل.

وأضاف أنه علينا جميعًا كمصريين أن نلتزم بتعليمات الأمن والسلامة التي تعلن عنها وزارة الصحة المصرية والجهات المختصة في الدولة أولًا بأول، قائلا: "إن دار الإفتاء المصرية تدعو جميع المصريين إلى ضرورة التعاون على البر والتقوى والالتزام بتعليمات ديننا الحنيف من الحرص الدائم على الطهارة والنظافة".

وتابع مفتي الجمهورية قائلًا: إن دار الإفتاء المصرية تحذر كذلك من استغلال الأزمات والشدائد بممارسة الاحتكار في السلع الغذائية أو الطبية أو غيرهما، وتحذر كذلك من ترويج سلع أو مستحضرات طبية غير معتمدة من الجهات المختصة؛ فإن مثل هذه الممارسات محرمة قبيحة في كل وقت، وهي في وقت الأزمات والشدائد تعتبر خيانة عظمى للدين والوطن.

ولفت المفتي النظر إلى أن هذه الأزمة -العابرة بإذن الله- تعكس مدى ما يتمتع به شعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة من صلة بالله تعالى ويقين ووعي وبصيرة وصبر وثبات وتلاحم، مبشرًا الشعب المصري بأن هذه الأزمة سوف تمر إن شاء الله تعالى، ويبقى شعب مصر العظيم بشيمه وأخلاقه الراقية، وقيمه الراسخة المتحدية لكل الأزمات، المتجاوزة لكل المصاعب، {وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذا الدعاء توكل الله في كل أمور حياتك

كيفية شكر الله على نعمه.. بـ 3 أمور و 7 أدعية لدوامها

دعاء فك الكرب.. توضأ وصل ركعتين بهذه الكلمات.. فيديو

هل كثرة المشاكل تدل على غضب الله.. الإفتاء ترد وتوصي بـ 4 أمور

ما حكمُ الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟ الأزهر يجيب

خطيب المسجد النبوي: على المؤمن أن يتوب إلى الله فى وقت الشدة والرخاء

ترشيحاتنا

وفاة والدة ياسر الطوبجي

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

هقولهم بخ.. يسرا تتبع إجراءات خاصة لمكافحة الكورونا.. فيديو

خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

اكتشف عملها في ملهى ليلي فحبسها 15 يوما بدون طعام.. أب يقتل ابنته ببشاعة في كرداسة

الصحة العالمية تكشف عن كارثة في أعداد ضحايا كورونا بإيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا