كورونا يغتال أحلام الكورة.. الفيروس القاتل يعطل 4 بطولات قارية والأولمبياد في خطر

لم تسلم ملاعب كرة القدم فى العالم أجمع من مخاطر الفيروس " كورونا " والذى تسبب فى حالة رعب للعديد من الدول فى مختلف القارات، ما أدى إلى صدور فرمانات من قبل عدد من الدول والاتحادات الدولية بإيقاف النشاط الكروى تجنبا لتفشي الفيروس الخطير " كورونا " خاصة بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد من لاعبي كرة القدم .





ويعيش المجتمع الرياضى فى العالم حالة كبيرة من الحزن نتيجة إيقافه النشاط الكروى شبه بالكامل بسبب الكورونا، وعدم إقامة أى مباريات فى الوقت الراهن وهو الأمر غير المعتاد بالنسبة لعشاق الساحرة المستديرة والتى تمثل لهم أهمية كبيرة فى حياتهم اليومية، وتسبب كورونا بشكل مباشر فى العديد من الأزمات والأنباء غير السارة بالنسبة للمجتمع الرياضي العالمي والذى يمكن حصره فيما هو تالى :

1- تأجيل بطولة الأمم الأوروبية

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل بطولة الأمم الأوروبية التى كانت من المقرر إقامتها فى الصيف الجارى وذلك تجنبا لمخاطر الفيروس الخطير كورونا . وحدد الاتحاد الأوروبي صيف العام المقبل كموعد مبدئى لإقامة منافسات البطولة الأكثر أهمية داخل أركان القارة العجوز .

2- تعطيل كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل منافسات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا إقامتها الصيف المقبل إلى عام 2021 بسبب تفشى فيروس كورونا .

واتخذ اتحاد أمريكا الجنوبية قراره بتأجيل البطولة لمدة عام على أن تتم في الفترة من 11 يونيو حتى 10 يوليو من العام المقبل 2021، وإبقاء الضيوف كما هما منتخبى قطر وأستراليا برفقة المنتخبات العشر في القارة اللاتينية، وأيضا إقامتها كما هي في الأرجنتين وكولومبيا.





3- تأجيل النهائيات الأوروبية " دورى الأبطال واليورو ليج " استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا " الشامبيونزليج " ومسابقة الدوري الأوروبي " اليورو ليج " . وحدد الاتحاد الأوروبي 27 يونيو المقبل موعدا جديدا لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد أن كانت من المقرر أن تقام فى 1 يونيو وحدد الاتحاد الأوروبي 24 يونيو لإقامة نهائى الدوري الأوروبي بعد أن كان محدد له 27 مايو المقبل وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا .

4- إفريقيا تحت الحصار

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بسبب انتشار فيروس الكورونا فى الوقت الحالى .

وجاء قرار الكاف بتأجيل كافة لقاءات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى الوقت الحالى مثلما حدث فى جميع الاتحاد القارية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع خلال الأيام الماضية .





5- الأولمبياد فى خطر تعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا مهما عاجلا غدا " الأربعاء " لحسم مصير إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال منتصف العام الجارى.

وتراقب اللجنة الأولمبية الدولية آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس «كورونا» بشكل مدقق قبل صدور القرار رسميا سواء بالإعلان عن خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعى أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى وتشير كل المؤشرات إلى تأجيلها خاصة مع تفشي الكورونا بشكل كبير فى اليابان.