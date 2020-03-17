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أخبار العالم

الأردن يتخذ 12 إجراء لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
اتخذت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة انه وبناء على التطوّرات المحليّة والعالميّة لانتشار فيروس كورونا المستجدّ، واستمرارًا للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الحكومة سابقًا قرّر مجلس الوزراء اليوم ما يلي:

1- تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني.

2- أكد مجلس الوزراء على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى.

3- تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملًا، وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتبّاع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.

4- منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص.

5- منع التنقّل بين المحافظات.

6- وقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة.

7- توقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى.

8- تعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

9- بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.

10- إغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها.

11- إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحدّدها الدول المستضيفة لهم.

12- تطبّق هذه القرارات اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء، ولمدّة أسبوعين. .
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