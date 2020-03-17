مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ..صور

بدأت مدينة الإنتاج الإعلامى اعتبارًا من صباح اليوم في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وذلك من خلال وضع 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للكشف على كافة المترددين يوميًا من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين للتأكد من سلامتهم وذلك تحت الإشراف الطبى الكامل للمركز الطبى بالمدينة.





كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره في البلاد الأخرى وتتمثل فى نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة فى التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الإستعانة بها فى إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة فى النظافة العامة.



