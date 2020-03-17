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أخبار البلد

مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ..صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:43 م
فحص كورونا بمدينة
فحص كورونا بمدينة الإنتاج الإعلامي
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أحمد سالم
بدأت مدينة الإنتاج الإعلامى اعتبارًا من صباح اليوم في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وذلك من خلال وضع 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للكشف على كافة المترددين يوميًا من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين للتأكد من سلامتهم وذلك تحت الإشراف الطبى الكامل للمركز الطبى بالمدينة. 

كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره في البلاد الأخرى وتتمثل فى نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة فى التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الإستعانة بها فى إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة فى النظافة العامة. 

كما قامت المدينة بوضع خطة للاستعانة والتنسيق مع إدارة الحرب البيولوجية بالقوات المسلحة لتعقيم كافة الإستديوهات و المقرات والمكاتب الإدارية ومناطق التصوير المفتوحة يتم تفعيلها خلال الساعات القليلة القادمة لتطهيرها تمامًا وذلك حفاظًا على صحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية والتأكد من سير العمل بها بطريقة طبيعية وآمنة .
مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ..صور
مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ..صور
مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ..صور
مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ..صور
مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ..صور
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