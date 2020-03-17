فرك وعيون حمراء .. أعراض تنذرك بـ حساسية الحيوانات الأليفة

حساسية الحيوانات الأليفة هي رد فعل تحسسي للبروتينات الموجودة في خلايا جلد الحيوان أو اللعاب أو البول، وتشمل علامات حساسية الحيوانات الأليفة تلك الشائعة لحمى القش، مثل العطس وسيلان الأنف، وقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من علامات الربو ، مثل الصفير وصعوبة التنفس.





ووفقًا لموقع mayoclinic، في معظم الأحيان تنشأ حساسية الحيوانات الأليفة عن طريق التعرض لرقائق الجلد الميتة (وبر) التي تسقط عن الحيوانات الأليفة، يمكن أن يكون أي حيوان به فرو مصدرًا لحساسية الحيوانات الأليفة ، ولكن حساسية الحيوانات الأليفة ترتبط غالبًا بالقطط والكلاب.





إذا كان لديك حساسية من الحيوانات الأليفة ، فإن أفضل استراتيجية هي تجنب أو تقليل التعرض للحيوان قدر الإمكان، وقد تكون الأدوية أو العلاجات الأخرى ضرورية لتخفيف الأعراض وعد\م الوصول للإصابة بالربو.





الأعراض





تتضمن علامات وأعراض حساسية الحيوانات الأليفة الناتجة عن التهاب الممرات الأنفية ما يلي:





- العطس

- سيلان الأنف

- حكة ، عيون حمراء أو مائية

- إحتقان بالأنف

- حكة في الأنف وسقف الفم أو الحلق

- التنقيط الأنفي

- سعال

- ضغط وألم في الوجه

- الصحوة المتكررة

- تورم بشرة زرقاء اللون تحت عينيك

- فرك الأنف بشكل متكرر لأعلى