مستقبل وطن: سنوزع المطهرات على جميع المواطنين بالمحافظات

قال المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن فيروس المستجد يهدد جميع دول العالم وليس مصر فقط، موضحا أن الجميع بمصر يجب أن يقف بجانب الدولة لمواجهة هذا الفيروس.





وأضاف المستشار عصام هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة المصرية تقدم مجهودات كبيرة لمواجهة هذا الفيروس.





وأشار المستشار عصام هلال إلى أن حزب مستقبل وطن يقوم بتقديم توعية للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، والحزب يقدم للمواطنين معلومات عن مخاطره.





وأوضح المستشار عصام هلال أن كل الأحزاب السياسية مطالبة للوقوف بجتب الدولة لىن الأزمة كبيرة وتحتاج تدخل من الجميع.





ولفت المستشار عصام هلال إلى أن الحزب سيقوم بتوزيع المطهرات على جميع المواطنين فى المحافظات، وحملة لتعقيم الميادين.