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توك شو

أحمد موسى يفضح الجماعات الإرهابية .. لن نتعرض لخديعة 2011.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:14 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تعرض لخديعة وتضليل للرأي العام فى 2011، والمواطنون استمعوا للشائعات، وبعد ذلك تم اكتشاف الحقيقة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يتمنى أن يثق المواطن فى وطنه ولا ينساق وراء الشائعات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أى شخص يقول أن هناك أعداد كثيرة فى مصر مصابة بـ كورونا وموجودين فى الشواع فهذا كذب من الجماعات الإرهابية.

واشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تركيا وقطر هم أعداء لمصر ويقومون بنشر شائعات من أجل تهريب الجماعات الإرهابية الموجودة فى السجون، معلقًا " لن نقوم بالافراج عن قتلة المصريين".

ولفت  الإعلامي أحمد موسى إلى أنه، صحيفة الجارديان نشرت شائعات كاذبة عن مصر، موضحة أن تلك الصحيفة كاذبة، أكد موسى أن تلك الصحيفة قالت أن هناك مصريين يموتون فى الشوارع بسبب كورونا.

وقام موسي بعرض الصور الكاذبة التى قامت بنشرها القنوات الإرهابية التى تضلل الجميع.

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