مستقبل وطن: سنوزع المطهرات وحملة لتعقيم الميادين والأماكن العامة

أكد المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن فيروس كورونا المستجد خطر حقيقي يهدد جميع دول العالم وليس مصر فقط، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يقوم بتقديم توعية للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، سيقوم بتوزيع المطهرات والأدوات المساعد من كمامات ومواد مطهره وقفازات على جميع المواطنين فى المحافظات، وعمل حملة لتعقيم الميادين والأماكن العامة .





وأوضح "هلال" في تصريح له، أن حزب مستقبل وطن يقدم للمواطنين معلومات عن مخاطر الفيروس وذلك بمعرفة التنظيم الحزب المنتشر بكل انحاء الجمهورية، مؤكدا أن الجميع يجب أن يقف بجانب الدولة لمواجهة هذا الفيروس.





وقال " الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن" أن الدولة المصرية تقوم بحهد كبير لمنع انتشار هذا المرض ويجب علينا ان نقف مع الدولة من خلال الاستجابه للتعليمات والنصائح بخصوص هذا الشان ، مؤكدا أن الدولة المصرية تقدم مجهودات كبيرة لمواجهة هذا الفيروس.



