محمود العسيلي يحتفل بـ تصدر كليب جنة تكفينا «تريند» مصر

احتفل الفنان محمود العسيلى بتصدر فيديو كليب "جنة تجمعنا" من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشر العسيلى صورة تجمعه بموديل الكليب وعلق عليها "esseily #جنة_تكفينا تتصدر التريند في مصر بعد صدورها بـ 6 ساعات فقط "
طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغنياته "جنة تكفينا" عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب" منذ دقائق
وكانت آخر أعمال محمود العسيلي أغنية بعنوان "تمثلية" تم طرحها منذ 4 أشهر واقتربت من تحقيق 5 ملايين مشاهد.
يذكر أن محمود العسيلي، أحيا حفلا غنائيا يوم 5 فبراير، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حشد كبير من جمهوره.