كورونا يفضح الكرة الإنجليزية.. أرواح البشر مقابل كسب المليارات

انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم، ودبّ الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الأندية الكبرى.

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.

وانكشف الجانب السيئ من رابطة الدوري الإنجليزي، والتي تواجه اتهامًا بالتقاعس في قرار تأجيل "البريميرليج" بعد تفشي فيروس الكورونا في أنحاء أوروبا.





وتعرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لانتقادات بالغة بسبب تأخرها في تأجيل مباريات المسابقة، رغم معاناة بريطانيا من خطر الفيروس.

واتهم المدافع الإيطالي أنجيلو أوجبونا، لاعب وست هام، رابطة البريميرليج مؤخرًا بـ"لا مبالاتها بأرواح الناس" بقوله "أشعر بأنهم كانوا بحاجة لفقدان أحدنا من أجل اتخاذ قرار التأجيل".

ووجه الاتهام إلى إنجلترا بشكل عام بالإهمال من قبل لاعب ويست هام، بقوله "لم يطلب مني أحد حتى الآن الخضوع لأي اختبار طبي".

وتعد أندية البريميرليج الأكثر جنيًا للأموال من إيرادات البث التليفزيوني، لذا حاولت الرابطة التأخر قدر الإمكان، لتفادي خسارة الأموال، لا سيما في ظل إمكانية إلغاء الموسم حال مواصلة الفيروس توغله داخل البلاد.