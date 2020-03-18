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للوقاية من كورونا.. 3 أطعمة خارقة ترفع كفاءة المناعة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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اسماء محمد
تسود العالم حاليًا حالة من القلق بشأن انتشار فيروس كورونا بشكل سريع، ذلك أنه مرض جديد لم يعرفه الأطباء والعلماء من قبل، وتلعب المناعة دائمًا دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض وفي مقدمتها فيروس كورونا. 

وقال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، إن المناعة هي جهاز الدفاع الأول عن جسم الإنسان وصحته. 

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيت الزيتون وعسل النحل الطبيعي والخل من أقوى الأطعمة القادرة على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، ما يمكنه في محاربة الأمراض والفيروسات ومن ثم فيروس كورونا. 

ونصح الطبيب بضرورة تناول هذه الأطعمة من أماكن موثوقة للتأكد من أنها أصلية وغير مغشوشة أو مضاف لها مواد أخرى.
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