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اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيس.. تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:35 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم القيادية والأوسع انتشارا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 9279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1251 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع انتشارا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.

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