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رياضة

حكام الدوري يتراجعون عن تحرير محضر ضد المدير التنفيذي باتحاد الكرة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:32 ص
وليد العطار
وليد العطار
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يسرى غازى
تراجع مجموعة من حكام الدورى عن تحرير محضر ضد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بسبب تمسكه بصرف جزء من مستحقات قضاة الملاعب وفقا للاءحة القديمة.

كان قضاة الملاعب بمختلف الدرجات اشتكوا من عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بإدارة مباريات الدورى الممتاز منذ بداية الموسم الجارى.

جاء ذلك بعد حصول قضاة الملاعب على وعود من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بإعداد لائحة مالية جديدة للحكام تضمن بدلات مالية اعلى بعد تطبيق تقنية الفيديو. 

وسادت حالة من الغضب بين جموع الحكام بسبب رفض مسئولي اتحاد الكرة ووليد العطار صرف بدلات الحكام وفقًا للائحة المالية الجديدة والتمسك بصرف المستحقات المالية وفقا للاءحة القديمة .

يذكر أن اللائحة المالية القديمة تتضمن منح حكام الساحة 3 آلاف جنيه عن المباراة الواحدة و2250 جنيهًا للمساعد بينما تنص اللائحة الجديدة علي حصول حكم الساحة علي 5 آلاف جنيه والمساعد على 3 آلاف جنيه.
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