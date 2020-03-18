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فن

بسبب كورونا.. بهاء الدين محمد يثير الجدل بأغنية لـ عمرو دياب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:13 م
بهاء الدين محمد
بهاء الدين محمد
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أحمد إبراهيم
أثار الشاعر بهاء الدين محمد حالة من الجدل الواسع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن سخر من فيروس كورونا من خلال أغنية عمرو دياب وتحديدا أغنية "ضحكت".  

وقام بها الدين محمد بتغيير كلمات الأغنية حيث قال : "كَحت ؟ يعنى شايلة وباء وخلاص دي كورونا بكل غباء، ياللا ياقلبي ضمها ياللا حُضنك حَجر وأحلا دواء"، مع الاعتذار لأغنية "ضحكت". 

وتأتي هذه الأغنية التي كتب كلماتها وصدرت ضمن ألبوم "الليلادي" عام 2007. 

وتلقى بهاء الدين محمد عديد من التعليقات الإيجابية والسلبية من جانب متابعيها بسبب هذا الأمر حيث رأى البعض أن هذه السخرية ليست في محلها في الوقت الذي يصاب فيه مواطنين بمرض مميت. والبعض الآخر رأى أن يمكن أن تقدم أغنية جديدة لمواجهة كورونا.
بسبب كورونا.. بهاء الدين محمد يثير الجدل بأغنية لـ عمرو دياب
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