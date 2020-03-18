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أخبار العالم

لبنان يسجل 13 إصابة كورونا جديدة ويعلن وفاة تسعيني

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:12 م
لبنان تسجل 13 إصابة
لبنان تسجل 13 إصابة كورونا جديدة وتعلن وفاة تسعيني
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في التقرير اليومي عن فيروس كورونا "COVID19"، عن وفاة رجل تسعيني إثر إصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن حالات الإصابة المثبتة مخبريا بلغت 133 حالة. 

وقالت الوزارة إنه "ابتداء من 21 فبراير وحتى تاريخ 18 مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، أي أنه تم تسجيل 13 حالة جديدة.

وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

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