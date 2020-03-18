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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 661 ألف شقة لمحدودى الدخل.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:43 م
إسكان اجتماعى
إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق انتهى من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هناك 59 ألف وحدة حاليا قيد الطرح للمقاولين، ونحو 188 ألف شقة تحت التنفيذ بالفعل.

وتابعت، أن العدد الإجمالى للوحدات الجارى تنفيذها وطرحها بالإضافة للمنتهية يصل إلى نحو 661 ألف "شقة" حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى 2020، والموازى للربع الثالث من العام المالى الجارى 2019 - 2020.

يذكر، أن وزارة الإسكان طرحت 12 إعلان لشقق المشروع تقدم لحجزها أكثر من 700 ألف مستفيد من بينهم نحو 170 ألف بالإعلان العاشر فقط المقرر تسليم وحداته خلال 3 سنوات من الطرح الذى تم نهاية 2018 ومطلع 2019، وكذا بخلاف نحو 20 ألف مستفيد من الإعلان التاسع خارج الأولوية قاموا بتحويل أوراقهم للإعلان العاشر.
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