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اقتصاد

بسبب فيروس كورونا.. تراجع أسعار النفط الأمريكي لأدنى مستوى في 17 عاما

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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آية الجارحي
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 17 عامًا مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا. 

وتراجع الخام الأمريكي 84 سنتا، أو 3.12 بالمئة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو 2003. 

ونزل خام برنت 37 سنتا ما يعادل 1.29 بالمئة إلى 28.36 دولار للبرميل، وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016. 

وخفض بنك "جولدمان ساكس"، توقعه لـ سعر خام برنت في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار الثُلث ليصل إلى 20 دولارًا للبرميل، متوقعا تراجعًا قياسيًا في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.

وعند هذا المستوى، سيكون سعر خام برنت عند أدنى مستوى منذ فبراير 2002، ونزلت أسعار النفط مجددا اليوم، الأربعاء، حيث جرى تداول برنت قرب 28.50 دولار للبرميل.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 17 مارس: "سيكون مثل هذا الهبوط منسجما مع الاتجاه النزولي الكبير السابق للأسواق في أعوام 1999 و2009 و2016". 
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