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محافظات

غلق مقهى نادي الشبان المسلمين لمخالفته قرارات محافظة بني سويف

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:10 م
غلق مقهى
غلق مقهى
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محمد عبد الحليم
أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قرار رقم 559 لسنة 2020 بالغلق الإداري والقوة الجبرية لمقهى نادي الشبان المسلمين بشارع صلاح .

وذلك "لمدة أسبوع"،مع تكليف قسم الرخص بالإدارة الهندسية وشرطة المرافق بتطبيق القرار، وذلك لعدم الالتزام بقرار المحافظة الخاص بمواعيد الغلق  . 
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يأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار الدكتور محمد هاني غنيم بإغلاق المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات"يوميا "بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي،وذلك بهدف تقليل تجمعات المواطنين في الأماكن العامة  ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظةلمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19).

وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل  اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس . 
غلق مقهى نادي الشبان المسلمين لمخالفته قرارات محافظة بني سويف
غلق مقهى نادي الشبان المسلمين لمخالفته قرارات محافظة بني سويف
غلق مقهى نادي الشبان المسلمين لمخالفته قرارات محافظة بني سويف
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