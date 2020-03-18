غلق مقهى نادي الشبان المسلمين لمخالفته قرارات محافظة بني سويف

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قرار رقم 559 لسنة 2020 بالغلق الإداري والقوة الجبرية لمقهى نادي الشبان المسلمين بشارع صلاح .





وذلك "لمدة أسبوع"،مع تكليف قسم الرخص بالإدارة الهندسية وشرطة المرافق بتطبيق القرار، وذلك لعدم الالتزام بقرار المحافظة الخاص بمواعيد الغلق .

إقرا أيضا :





يأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار الدكتور محمد هاني غنيم بإغلاق المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات"يوميا "بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي،وذلك بهدف تقليل تجمعات المواطنين في الأماكن العامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظةلمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19).



