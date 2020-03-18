هل بيراميدز الاختيار الأمثل؟.. مسيرة رائعة لـ شريف إكرامي وتحدٍ جديد متوقعًا نجاحه





ويرغب شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، فى خوض تجربة جديدة تضاف لمسيرته الحافلة من ألقاب ونجاحات مع النادى الأهلى وخلال فترة احترافه.





وكان شريف أعلن فى وقت سابق عن رحيله من الأهلى فى نهاية الموسم الجارى واستعداده لخوض تجربة جديدة.





وترددت أنباء بقوة عن توقيع شريف إكرامى لفريق بيراميدز، لكن لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن، فى ظل تصريحات المدير الفنى لفريق الأهلى رينيه فايلر بأنه لا يفكر فى الاستغناء عن إكرامى ويحتاجه معه، لكن رغبة اللاعب هى الرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا واستعداده مكانه فى صفوف منتخب مصر.





ويمتلك شريف إكرامى مسيرة مميزة وتجارب عديدة منحته خبرات كثيرة، وانتقاله لفريق بيراميدز -إذا تم- سيكون تحديا جديدا بالنسبة له فى ظل تواجد أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق ومنتخب مصر، وايضًا المهدى سليمان المتألق فى الفترة الأخيرة.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، مسيرة شريف إكرامى الرائعة وألقابه التى حققها، على النحو الآتى:





ماذا قدم شريف إكرامى مع النادى الأهلى؟





شارك إكرامى مع الأهلى فى 271 مباراة، بجميع البطولات.





حقق ١٨ بطولة مع القلعة الحمراء، وهي ٧ بطولات للدورى المصرى، وبطولة واحدة لكأس مصر موسم ٢٠١٧، وخمس بطولات سوبر مصرى، وبطولتين من دورى أبطال افريقيا، وبطولة واحدة للكونفدرالية، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقى.





* بداية شريف إكرامى ومحططاته الإحترافية





انضم شريف إلى النادى الأهلي ضمن فريق الناشئين وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005 ، ثم خاض تجربة إحترافية ضمن فريق فينورد الهولندى من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٩.





انتقل على سبيل الإعارة موسم 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام، وفي عام 2009 انتقل لفريق الجونة قادمًا من فريق نادي فينورد الهولندي الذى عاد له بعد انتهاء فترة إعارته للفريق التركى.





عاد شريف إلى مصر عبر بوابة نادي الجونة وشارك معهم لمدة موسم واحد، ثم انتقل وعاد مجددًا إلى بيته النادى الأهلي منذ عام 2010، وحتى الأن.





لماذا بيراميدز الأختيار الأمثل لشريف إكرامى؟





بالتأكيد عقب إعلان شريف إكرامى رحيله عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى، فكرت العديد من الأندية فى التعاقد معه للاستفاده من خبراته الكبيرة التى يمتلكها.





ولكن فريق بيراميدز الاختيار الأقرب والأمثل لشريف إكرامى إذا تم بالفعل رحيله رسميًا عن الأهلى، ففريق بيراميدز يمتلك مقومات كبيرة جعتله منافس قوى لفريقى الأهلى والزمالك، بالأضافة لمشاركته ومنافسه القوية فى العديد من البطولات، واستقرار أوضاعه المادية وهو ما يحتاجه أى نادى حتى ينجح بقوة ويحقق انجازات.







فانتقال إكرامى إلى فريق بيراميدز، إذا تم رسميًا، سيضيف للحارس الكثير والكثير، على عكس العروض الأخرى من الأندية التى دخل إكرامى فى دائرة إهتمامهم للتعاقد معه.

دائمًا ما يسعى لاعبو كرة القدم وبالأخص النجوم منهم، فى خوض تجارب وتحديات قوية لإثبات نجاحهم وتفوقهم وجعل تاريخيهم حافلا بالانجازات.