لوقاية سيارتك من كورونا .. تعرف على خطوات بسيطة لمنع انتشار الفيروس

تعتبر النظافة الشخصية من اهم صفات الانسان الصحى وايضا الاهتمام بممتلكاته ، واليوم وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل سريع ومخيف اصبحت النظافة امرا ضروريا وحتميا للحفاظ على المجتمع ككل ، ومن بين هذه الممتلكات السيارات.





فيجب على السائق تنظيف سياراته باستمرار حتى لا تكون مصدرا للأوبئة والامراض الفيروسية والبكتيرية وفيروس كورونا المستجد ومراعاة الاستمرارية فى ذلك حتى وبعد اختفاء هذا الفيروس.





وخلال السطور القادمة نستعرض بعض الخطوات لتنظيف السيارة حتى لا تصبح ناقلة لفيروس كورونا المستجد .

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اولا غسل السيارة بالكامل من الداخل والخارج بما فيها من فرش السيارة والبودى الخارجى فى احدى مراكز التنظيف باستخدام مواد كميائية للقضاء على اى فيروس او ميكروب .





ثانيا وضع بخاخ به كحول بنسبة 70% على الاقل حتى يستطيع قتل اى ميكروبات او فيروسات ويستخدم يوميا او عند الركوب او ركوب اى شخص اخر داخل السيارة ووضعه على مقابض السيارة والتابلوه ومساند الظهر والزجاج الجانبى للابواب.





ثالثا وضع ورق كارتون اعلى دواسات السيارة حتى يتم ازالته بسهولة كل يوم وعدم الاتضرار لتنظيف الدواسة نفسها كل يوم .

رابعا وضع معطر او رشه قبل غلق السيارة او الخروج منها او فى بداية الدخول لقتل اى جراسيم فى الهواء بسبب التنفس .