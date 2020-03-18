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ممدوح غراب يزف بشرى لأهالى الشرقية بشأن كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:20 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن جميع الحالات التى تم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، فى المحافظة جاءت جميع نتائجها سلبية، مشيرا إلى أن المحافظة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن المحافظة قررت غلق جميع الأسواق وتوعية الأهالي في القرى عن خطر التجمعات.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، ألا توجد اي حالات إيجابية مصابة بفيروس الكورونا فى المحافظة، موضحا أنه تم إلغاء الأسواق العشوائية داخل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم إغلاق بعض القاعات الخاصة بالافراح والمناسبات وتم توجيه تحذيرات شديدة لباقي القاعات لعدم تنفيذ فعاليات أو مناسبات أخرى للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه تم تخفيض عدد العاملين استجابة لقرار رئيس الوزراء وتم عمل التناوب بين العمال والموظفين وتم بدء عمليات التطهير فى المؤسسات والمنشآت الحكومية.
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