حالة رونالدو بعد دخوله الحجر الصحي بسبب كورونا

أكدت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مُهاجم يوفنتوس الإيطالي، أنّ حالته جيدة، بعد إصابة اثنين من زملائه في السيدة العجوز بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".





رونالدو متواجد في الوقت الراهن في البرتغال بجانب والدته دولوريس أفيرو، بعد أن أصيبت بسكتة دماغية في 3 مارس، وبدأت التعافي منها.





ولم يُغادر مُهاجم ريال مدريد البرتغال، حيث يتواجد في حجر صحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وذلك يأتي بعدما ظهر الفيروس في يوفنتوس، حيث أعلن النادي خضوع 121 شخصًا للحجر الصحي، بعد احتكاكهم بـ دانيلي روجاني مدافع الفريق الذي أصيب بالفيروس، بما في ذلك لاعبي الفريق .





وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في رسالة نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "في اللحظات الصعبة يجب أنّ يكون لدينا إيمان ونبحث عن الأشياء الإيجابية".





وأضافت: "الصحة أهم شيء، أنا ورونالدو بصحة جيدة، ونحن على ما يرام، وبخير، والشجاعة لجميع أولئك الذين يقاتلون ضد الفيروس، أرسل إليهم تمنياتي لهم بالشفاء".



