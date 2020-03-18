بعد منعها في طوخ.. غرامة 10 آلاف جنيه لتقديم الشيشة بـ المحافظات

أشاد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بقرار منع تقديم الشيشة في طوخ، وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين، مؤكدا أنه قرار صائب نظرا لاسهام الشيشة في زيادة فرص انتشار عدوى فيروس كورونا.





وطالب النائب محمد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بتعميم القرار على مستوى الجمهورية، من خلال إصدار كل محافظ قرارا بحظر استعمالها، لاسيما وأن البلاد والعالم كله يمر بظرف استثنائي يجب التعامل معه بحذر.





وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن قانون المحال العام، نظم ضمن مواده تقديم الشيشة، وفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد تقريبا مرخص، وبذلك هناك مخالفتان لتقديم الشيشة، الأولى كونه ليس مرخصا، والثانية تسببها في نقل فيروس كورونا المستجد.





وقرر محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، فرض غرامة 5 آلاف جنيه، والغلق فورًا، للمقاهي التي تقدم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيرس كورونا.



