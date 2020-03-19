شاهد.. شيفروليه ترافرس 2021 الجديدة بتقنيات عالية

كشفت شركة شيفروليه النقاب عن سيارتها الجديدة "ترافرس" 2021 التي صُممت بتقنيات عملية وميزات أمان متقدمة.





وتتميز ترافرس 2021 التي تعد واحدة من أكثر السيارات العائلية شعبية في المنطقة، بتصميم عصري جديد وهي تتوفر بخمسة طرازات مختلفة.

كما تقدم شيفروليه واحدة من أحدث تشكيلات سيارات الدفع الرباعي في السوق، حيث تلتزم العلامة التجارية بتقديم أحدث وأفضل ابتكاراتها في منطقة الشرق الأوسط.

ويحافظ طراز 2021 على رحابة المقصورة الداخلية التي يحبها عشاق ترافرس، ويرتقي بالتصميم الخارجي، حيث أنه يتبع خطى محفظة شفروليه من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتتميز ترافرس 2021 بواجهات أمامية ذات تصاميم جديدة، مع شبك أمامي محدث ومصابيح نهارية ومصابيح أمامية LED مدمجة بنمط المصابيح الأمامية المميز الخاص بشفروليه، مما يمنح السيارة مظهرًا منحوتًا أكثر تميزًا.

وصُمم الطراز الجديد بمصابيح خلفية LED ذات تصميم جريء، ومصابيح انعطاف مميزة تعزز التصميم الجديد للواجهة الخلفية.