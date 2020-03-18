أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، جاءت كالآتي:





- كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق عن حقيقة تبرع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي، بمبلغ 20 مليون جنيه لمحاربة فيروس كورونا.









- كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن المتسبب في تفشي فيروس كورونا.









- يتأهب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف لاتخاذ قرار بشأن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.









- استعان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، بفيديوهات المباريات التي خاضها أمام الأهلي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الجنوب إفريقي.





قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة





- يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تمديد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون .













- نفى مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم ما أشاعه سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي بشأن وجود إصابات بين لاعبي الدوري الممتاز بـ فيروس كورونا .







