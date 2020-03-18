AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة،  جاءت كالآتي:


- كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق عن حقيقة تبرع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي، بمبلغ 20 مليون جنيه لمحاربة فيروس كورونا.


- كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن المتسبب في تفشي فيروس كورونا.


- يتأهب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف لاتخاذ قرار بشأن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. 


- استعان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، بفيديوهات المباريات التي خاضها أمام الأهلي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الجنوب إفريقي. 

قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة

- يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تمديد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون .



- نفى مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم ما أشاعه سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي بشأن وجود إصابات بين لاعبي الدوري الممتاز بـ فيروس كورونا .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 هزائم وابتعاد عن الصدارة.. نتائج صن داونز المحلية قبل مواجهة الأهلي

اخبار الرياضة .. قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين .. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة .. نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة

«مش ملعب السلام بتاعكوا».. مرتضى منصور يسخر من بيانات الأهلي بشأن مباراة صن داونز ..فيديو

أخبار الرياضة.. انسحاب الزمالك من الدوري.. قرارات نارية من الأهلي.. ووفاة عمرو مراد فهمي

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يتكفل بمساعدة 20 أسرة مضارة من كورونا .. تفاصيل

احمي نفسك بيها.. عناصر غذائية في كل بيت مصري تقوي المناعة.. فيديو

الصحة العالمية: لا يوجد علاج معتمد لفيروس كورونا حتى الآن.. فيديو

اكتشف أقوي مطهر منزلى للتعقيم من كورونا يدوم 24 ساعة

40 حالة سلبية.. الصحة تكشف أحدث إحصائية عن إصابات كورونا فى مصر

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

خالد عبدالعزيز يوضح حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليون جنيه لمحاربة كورونا

صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري الجنوب أفريقي من كايزر تشيفز

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

اخبار الرياضة.. مفاجأة عن الخطيب.. و رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم

شاهد.. مرتضى منصور يكشف سبب انتشار فيروس كورونا في العالم.. وهذا طلبه من الحكومة

أخبار الزمالك اليوم.. مرشح جديد لرئاسة النادي.. وقرار عاجل من الجهاز الفني

أخبار الرياضة| صلاح لم يتبرع لمكافحة كورونا.. مفاجأة بشأن الخطيب.. عروض الدوري الإنجليزي تنهال على نجم الزمالك

نجم الأهلي يتكفل بمساعدة 20 أسرة مضارة من كورونا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للشعب بسبب كورونا

جشع وإجرام.. هجوم عنيف من مرتضى منصور على التجار ومروجى الشائعات.. شاهد

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة عدد من لاعبي الدوري بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

رسميا.. الكشف عن كيا سورينتو 2021 ببث مباشر على الإنترنت.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات بطلة la casa de papel