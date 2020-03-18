إجراء عاجل من وزارة الهجرة تجاه المصريين القادمين من السودان

اعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير عدد ٣٠ أوتوبيس عند معبر قسطل الحدودي على الحدود المصرية السودانية لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر نظرا للإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الاوتوبيسات ستكون متواجدة في تمام الساعة ٧ صباحا أمام معبر قسطل لنقل كل المصريين القادمين من السودان إلى القاهرة، وستكون مزودة بوجبات ومياة وكافة الاحتياجات حتى تصل إلى القاهرة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وبدعم من المهندس ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة مجموعة انترو للتجارة ومؤسسة "الجود "التي تمتلك مستشفي الناس.





وأكدت وزيرة الهجرة أنها على تواصل مع الطلبة والمواطنين المصريين بالسودان لطمأنتهم وإعلامهم بجهود الدولة بكافة أجهزتها لرعايتهم وتلقي استفساراتهم والرد المباشر عليها.





وكان السفير المصري في السودان حسام عيسى قد أعلن أمس الثلاثاء أنه قد جرى الاتفاق على فتح المعابر المصرية السودانية استثنائيا لمدة يومين حتى غدا الخميس، لعودة العالقين السودانيين في مصر إلى بلدهم، وكذلك عودة المصريين العالقين إلى مصر، موضحا أن هذا القرار يشمل المواطنين وأيضًا الشاحنات، مناشدا كافة المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، بالتوجه إلى المعابر، لأنه سيتم بعد ذلك إغلاقها لأجل غير مُحدد، تنفيذًا للتعليمات الصادرة في البلدين من أجل مواجهة فيروس كورونا.





جاء ذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة، استغاثات من عدد من المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر، نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.





وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:

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