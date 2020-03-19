لامبورجيني توقف نشاطها بسبب كورونا

أكدت شركة لامبورجيني لصناعة السيارات الفارهة أنها ستتوقف عن إنتاج الموديلات الخارقة حتى 25 مارس الجاري.

وكان هذا القرار بعد إغلاق مصنعها في سانت أجاتا في إيطاليا حتى نهاية الأسبوع المقبل.

كما أن هناك شركات مثل فيات كرايسلر وفورد وكذلك جنرال موتورز قررت من موظفيها العمل عبر المنزل إذا كانت وظائفهم تسمح بذلك خلال الأيام القادمة تجنبا لفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال ستيفانو دومينيكالي رئيس مجلس إدارة لمبرجيني، إن إغلاق المصنع جاء من احساس الشركة بالمسؤولية تجاه الظرف الاستثنائي في إيطاليا.

وستواصل الشركة مراقبة الوضع في إيطاليا وستبدي المرونة الكاملة من أجل إعادة العمل في المصنع في الوقت المناسب.





ولن يشهد العالم ظهور أي سيارة لمبرجيني جديدة لمدة أسبوعين مقبلين على الأقل بسبب هذا الإجراء في حالة عمل المصنع في الموعد المحدد له يوم 25 مارس المقبل.