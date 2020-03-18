أخبار الرياضة السعودية.. عقوبات مغلظة على الشباب.. وفلامينجو يتخلى عن مدرب الهلال السابق لإصابته بكورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:





أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي فلامينجو البرازيلي قرر التخلي عن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا.









أصدرت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، عقوبات مغلظة، وذلك بخصوص أحداث مباراة فريقي الشباب والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.









واصل نادي النصر السعودي، إجراءاته الاحترازية وتدابيرها للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل جميع المنشآت، حفاظًا على السلامة العامة للجميع.









قرر نادي الهلال السعودي، عودة أحد لاعبيه المعارين لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من الموسم المقبل.







