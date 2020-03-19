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سيارات

فورد تعلن صيانة مجانية لهذه السيارة

الخميس 19/مارس/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عرض صيانة مجانية ومد فترة الضمان على  سيارات فورد كوجا لمدة تصل إلى 5 سنوات.


وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تطبيق عرض تقديم الصيانة المجانية ومد فترة الضمان على فورد كوجا بداية من شهر مارس الحالي.


وأكدت أوتو جميل أن الإجراءات المطلوبة لحصول العميل على عروض الصيانة والضمان المجاني على طرازات فورد كوجا يشمل تسليم كوبونات العرض للعميل بالتزامن مع تسليم خطاب المرور الخاص بالسيارة.


وأوضحت أنه سيتم اعتماد عرض الضمان المجاني الممتد على طرازات فورد كوجا، بالتزامن مع توجه العميل لأقرب مركز خدمة والقيام بأعمال الصيانة في مراكز فورد المعتمَدة.

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كما تشمل بنود الصيانات المجانية داخل العرض المقدم من شركة فورد على طرازات فورد كوجا، النحو التالي: «تغيير الفلاتر، والزيوت، والبوجيهات، وريش المساحات، وتيل الفرامل».


وأضافت الشركة أنه في حال إجراء العميل إصلاحات أو أعمالًا إضافية للمركبة، ستتم المحاسبة عليها كما هو محدد في بنود العرض.

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