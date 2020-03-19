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سيارات

كورونا يوقف صناعة السيارات في أوروبا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تسبب فيروس كورونا في إغلاق 3 من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، حيث أثر بشكل كبير على الإنتاج، بالإضافة إلى الانخفاض الشديد في المبيعات.


وفي السياق ذاته، أعلنت شركة فيات كرايسلر ورينو، إغلاق 35 منشأة صناعية في جميع أنحاء أوروبا، والسبب هو فرض السلطات الإقليمية والوطينة ،قيودا صارمة على السفر والحياة والعامة.


ويعد قطاع السيارات مهما جدا في الصناعة التحويلية بأوروبا، فهو يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 14 مليون شخص.

 

وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية، فيات كرايسلر، إنها ستعلق عملياتها في غالبية مصانعها في أوروبا حتى الـ27 من مارس.


وسرعان ما تبعتها رينو، ببيان، أعلنت فيه أنها ستوقف الإنتاج في منشآتها الـ12 في فرنسا "من أجل حماية موظفيها في سياق وباء كورونا، وامتثالًا للتدابير التي اتخذتها الحكومة الفرنسية".


ولم توضح الشركة متى ستعيد فتح مصانعها.

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