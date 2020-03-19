صحة أسوان: تطعيم 91% من الأطفال بالمحافظة ضد الحصبة الألمانية

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، إن إجمالي الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية منذ انطلاقها فى 8 مارس الماضى بلغ نحو 368 ألفًا و617 طفلًا وطفلة من إجمالي 403 آلاف و780 طفلًا بمختلف أنحاء المحافظة بنسبة 91 %، فى المرحلة السنية من 9 أشهر حتى 10 سنوات.







وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد أن مدينة ومركز أسوان شهدت تطعيم 102 ألف، و878 طفلًا وطفلة، وفى مركز دراو تم تطعيم 28 ألفًا و488 طفلًا وطفلة.





وتابع مصطفى أبو المجد أن مركز كوم أمبو شهد تطعيم 102 ألف و772 طفلًا وطفلة، وفى مركز نصر النوبة تم تطعيم 22 ألفا و591 طفلًا وطفلة، وفى مركز إدفو تم تطعيم 101 ألف و888 طفلًا وطفلة، بإجمالى 403 آلاف و780 طفلًا وطفلة بمحافظة أسوان.





وأضاف مدير الطب الوقائى أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة تشارك فيها فرق ثابتة ومتحركة بواقع 667 فرقة يشارك بها 1800 عضو من الفرق الطبية على مستوى المحافظة تحت إشراف طبى كامل.





ولفت إلى أن الحملة ستعمل خلال هذه الفترة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لجميع الفرق بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والعامة والأزهرية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية.





وأكمل أبو المجد أن الحصبة مرض معدٍ خطير له العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوى والإسهال وقد يؤدى إلى الوفاة، وأن الحصبة الألمانية هى أيضًا مرض معدٍ وخطير فى حالة إصابة السيدة الحامل بالعدوى خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل.





وأن ذلك قد يؤدى إلى الإجهاض أو إصابة الجنين بعيوب ينتج عنها ولادة طفل يعانى من التشوهات مثل تشوهات (عيوب) عينيه (البصر)، تشوهات سمعية، عيوب بالقلب والشرايين، قد تسبب التهاب السحايا والدماغ وتضخم الكبد والطحال، وتأخر النمو والتخلف العقلى.







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