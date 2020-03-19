مؤمن زكريا يستعرض مهاراته في تحدي البقاء بالمنزل ..فيديو

حرص مؤمن زكريا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على المشاركة في تحدي البقاء بالمنزل، وهو التحدي الذي أطلقه عدد من نجوم كرة القدم، لتشجيع الجماهير على البقاء في منازلهم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.





ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لـ مؤمن زكريا باستعراض مهاراته بـ"بكرة مناديل" بعد استخدام معقم اليدين.





وعلقت الصفحة "لاعبنا مؤمن زكريا يستعرض مهاراته في تحدي البقاء في المنزل" .

يذكر أن إدارة النادي الأهلي قررت إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا في الثامنة مساءً، إضافةً إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين إلى خمس ساعات.



