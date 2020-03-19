إيران تسجل أكبر قفزة في وفيات كورونا منذ تفشيه

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، بأن إيران سجلت، أمس، أكبر قفزة في وفيات فيروس كورونا منذ تفشيه.





وقالت الوكالة إن إيران سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 147 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1135 حالة.





وحذر تقرير أعده علماء بجامعة شريف التكنولوجية بإيران، من أن يصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 3.5 مليون شخص في حال عدم تطبيق الحجر الصحي وتجاهل الشعب تعليمات الوقاية من الفيروس.





ومن المنتظر أن تمتد فترة ذروة الوباء حتى نهاية مايو المقبل، ويتوقع عدد الإصابات بكورونا إلى نحو 4 ملايين والوفيات إلى 3.5 ملايين تقريبا.





وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 207 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



